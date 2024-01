"Es ist durchaus realistisch, dass wir beim Umsatz am obersten Rand unserer Prognose- Spanne abschneiden", kündigte Finanzchef Harry Kirsch während eines Journalisten-Calls an. Beim operativen Kernergebnis erwartet Novartis zu konstanten Wechselkursen neu ein Plus im mittleren bis hohen Zehnerbereich. Zuvor lautete die Prognose auf ein Plus im niedrigen zweistelligen Prozent- bis mittleren Zehnerbereich.