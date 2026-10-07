Die Aktien vom Rückversicherer Swiss Re haben sich besser als erwartet entwickelt und nähern sich dem Jahreshoch bei 144,20 Franken. Am heutigen Mittwoch schlagen sie sich in einem schwachen Marktumfeld erneut besser: Sie fallen zwar 0,1 Prozent auf 142,85 Franken, der Gesamtmarkt (SMI) verliert jedoch 0,3 Prozent.
Diese Kursstärke überrascht. Einerseits haben die übrigen Schweizer Versicherer am Markt deutlich schwächer abgeschnitten: So haben etwa Zurich Insurance, Swiss Life und Helvetia Baloise auf Jahressicht zwischen 2,1 und 3,8 Prozent nachgegeben, während die Aktien von Swiss Re um rund 9 Prozent zulegten. Andererseits hagelt es für Swiss Re Verkaufsempfehlungen.
So raten acht von 19 Analystinnen und Analysten bei der Swiss-Re-Aktie zum Verkauf, nur vier empfehlen den Kauf. Das durchschnittliche Kursziel legen die Experten bei etwas unter 135 Franken fest. Das entspricht einem Verlustpotenzial von 5,5 Prozent auf das aktuelle Kursniveau.
Hinter der relativen Stärke an der Börse dürften die im August publizierten Fortschritte stecken: Im ersten Halbjahr 2026 steigerte der Rückversicherer den Reingewinn um 9 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar. Damit erreichte Swiss Re bereits über 60 Prozent des Jahresziels von 4,5 Milliarden Dollar.
Laut einer Einschätzung von Kepler Cheuvreux von Anfang des Monats hat sich der Rückversicherer in den vergangenen zwei Jahren ohnehin deutlich verbessert. Swiss Re stockte die Rückstellungen im US-Schadenversicherungsgeschäft auf und schloss die Überprüfung des Lebens- und Krankenversicherungsportfolios ab. Für den restlichen Jahresverlauf dürfte das Unternehmen deshalb gut abgesichert sein.
Für die Jahre 2027 und 2028 könnten jedoch ungünstigere Erneuerungsbedingungen die Gewinne belasten. Bei Gewinnentwicklung, Eigenkapitalrendite (ROE) und Bewertung hinkt Swiss Re Konkurrenten wie Munich Re und Hannover Re hinterher, schreibt das Analysehaus. Kepler Cheuvreux empfiehlt die Aktie daher mit einem Kursziel von 131 Franken zum Verkauf.
Für Dividendenjägerinnen und -jäger bleibt die Aktie allerdings interessant. Das Management hat sich zum Ziel gesetzt, die Dividende je Aktie bis 2027 jährlich um mindestens 7 Prozent zu erhöhen. In diesem Jahr wurden bereits 8 Dollar ausgeschüttet - ein Plus von 9 Prozent. Der Analystenkonsens geht für das nächste Jahr von 8,65 Dollar aus, was einer attraktiven Rendite von gut 5 Prozent entspräche.