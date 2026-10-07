Für Dividendenjägerinnen und -jäger bleibt die Aktie allerdings interessant. Das Management hat sich zum Ziel gesetzt, die Dividende je Aktie bis 2027 jährlich um mindestens 7 Prozent zu erhöhen. In diesem Jahr wurden bereits 8 Dollar ausgeschüttet - ein Plus von 9 Prozent. Der Analystenkonsens geht für das nächste Jahr von 8,65 Dollar aus, was einer attraktiven Rendite von gut 5 Prozent entspräche.