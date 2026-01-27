Die Fluggesellschaft stellte am Dienstag einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 1,70 und 2,70 Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit 1,97 Dollar gerechnet. Die Prognose berücksichtige bereits die Belastungen durch den aktuellen Wintersturm, teilte das Unternehmen mit. Dieser dürfte das Ergebnis im laufenden Quartal mit 150 bis 200 Millionen Dollar belasten.
Die Aktie legte nach der Nachricht im vorbörslichen Handel um rund drei Prozent zu. Wie die Konkurrenten Delta Air Lines und United Airlines setzt auch American Airlines verstärkt auf das margenstarke Geschäft mit Premium-Angeboten.
(Reuters)