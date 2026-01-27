Die Fluggesellschaft stellte ​am Dienstag einen bereinigten Gewinn ‌je Aktie ‌zwischen 1,70 und 2,70 Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit 1,97 Dollar gerechnet. Die Prognose berücksichtige bereits ⁠die Belastungen durch den aktuellen Wintersturm, teilte das Unternehmen mit. Dieser dürfte das ​Ergebnis im laufenden Quartal mit ‌150 bis ‍200 Millionen Dollar belasten.