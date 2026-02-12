Der zuständige Analyst der US-Investmentbank Jefferies erhöhte am Donnerstag das Rating auf Buy von Hold, und setzt das Kursziel neuerdings auf 75 Franken an. Zuvor lag dieses auf 51,40 Franken. Er gehe davon aus, dass der Generika-Konzern bei der Vorlage seiner Jahreszahlen Ende Februar mit dem Ausblick für 2026 eher enttäuschen werde, schreibt James Vane-Tempest. Dies erachtet er jedoch als eine gute Einstiegsgelegenheit.