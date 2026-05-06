Für das laufende Quartal peilt der US-Konzern einen Umsatz von 10,9 bis 11,5 Milliarden Dollar an. Gemessen am Mittelwert bedeute dies ein Plus ‌von 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die bereinigte operative Gewinnmarge werde voraussichtlich bei 56 Prozent liegen. In den vergangenen drei Monaten kletterten die Erlöse weiteren ​Angaben zufolge um 38 Prozent auf 10,25 Milliarden Dollar ​und die Umsatzrendite um einen Prozentpunkt auf ​55 Prozent. Der Reingewinn stieg um mehr als 40 Prozent auf 1,37 Dollar je ‌Aktie. Alle diese Kennziffern lagen über den Analystenprognosen.