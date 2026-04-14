Am heutigen Dienstag gewinnt die Berichtssaison weiter an Fahrt. Mit JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup und BlackRock legen gleich mehrere amerikanische Grossbanken und Finanzinstitute noch vor dem Start des US-Handels ihre Zahlen vor. Die veröffentlichten Resultate dürften nicht nur als Gradmesser für die Verfassung des US-Finanzsektors dienen, sondern auch Einfluss auf die Stimmung gegenüber europäischen Bankwerten haben.