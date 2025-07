Auch Daten zur Preisentwicklung, die zeitgleich am Donnerstag veröffentlicht wurden, sprechen gegen eine schnelle Zinssenkung in den USA. Im Juni haben sich in die USA eingeführte Waren verbilligt. Im Jahresvergleich gingen die Importpreise um 0,2 Prozent zurück, während Bankvolkswirte einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet hatten. Im Mai waren die Einfuhrpreise nach revidierten Daten ebenfalls um 0,2 Prozent gefallen, nachdem zuvor ein Anstieg um 0,2 Prozent gemeldet worden war.