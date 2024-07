Was mussten sich Roche-Präsident Severin Schwan und sein Firmenchef Thomas Schinecker in den vergangenen Monaten angesichts der Kursschwäche bei den eigenen Valoren nicht alles an Kritik gefallen lassen. Bei der Berichterstattung durch die Medien hätte man meinen können, dass sich der Pharma- und Diagnostikkonzern in der grössten Krise seiner Firmengeschichte befindet.