Am stärksten war der Zuwachs der Firmenpleiten im November in der Südwestschweiz, wo die Insolvenzen laut den Angaben um 25 Prozent in die Höhe schnellten. Dahinter folgt die Zentralschweiz und der Kanton Zürich (je +19 Prozent). Am wenigsten stiegen die Insolvenzen im Espace Mittelland (+9 Prozent).