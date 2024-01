Weitere Steigerungen erwartet

Und an diesem Trend dürfte sich nicht viel ändern. Vor dem Hintergrund der steigenden Zuwanderung würden seit 2020 in der Schweiz zu wenige Wohnungen gebaut, wird Stefan Fahrländer von FPRE in der Mitteilung zitiert. Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt laut Fahrländer auch 2024 hoch.