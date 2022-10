Experten gehen daher davon aus, dass in der in den kommenden Tagen startenden Berichtssaison zum abgelaufenen Sommerquartal die starke US-Währung in den Bilanzen der Firmen bereits erste Spuren hinterlassen haben dürfte. Binnen Jahresfrist hat der Dollar zu einem Währungskorb 16,7 Prozent an Wert gewonnen, beflügelt vom Kampf der US-Notenbank Fed gegen die Inflation und den Turbulenzen an den weltweiten Finanzmärkten, vor denen sich Anleger in den sicheren Hafen Dollar flüchteten.