Die besser als erwarteten Exportzahlen, die am Vorabend der geldpolitischen Sitzung der Bank of Japan (BOJ) veröffentlicht wurden, untermauern die Pläne der Zentralbank, die Zinsen von nahe Null schrittweise anzuheben. BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda signalisierte, dass die Zinsen weiter angehoben werden könnten, wenn sich Wirtschaft und Preise wie prognostiziert entwickeln. Insider gehen jedoch davon aus, dass die Notenbank in dieser Woche das aktuelle Zinsniveau beibehalten wird. Grund dafür sei, dass die Entscheidungsträger mehr Zeit bräuchten, um die globalen Risiken zu analysieren.