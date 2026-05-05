Demnach wird für das Gesamtjahr 2026 in Europa ein insgesamt leichtes Marktwachstum, jedoch keine Erholung erwartet. Für das Geschäft mit Neubauten geht das Management von einer stabilen und für das Renovationsgeschäft - das rund 60 Prozent zum Umsatz beiträgt - von einer leicht positiven Entwicklung aus. Ausserhalb Europas wurde für die Bauindustrie mit einem gemischten Bild gerechnet, mit einer anhaltend starken Nachfrage etwa in Indien und einem Rückgang der Nachfrage in China.