Vor der Zahlenvorlage am morgigen Freitag rechnen die Experten mit einem Umsatz von 983 Millionen Franken, nach 1020 Millionen Franken im ersten Halbjahr 2025. Er operative Gewinn auf Stufe Ebidta dürfte den Schätzungen zufolge bei 326 Millionen Franken zu liegen kommen (H1 2025: 323 Millionen Franken). Derweil wird der Ebit gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um 3 Millionen auf 299 Millionen Franken gestiegen sein. Eine positive Entwicklung sehen die Analysten bei der Marge. Sie dürfte sich von 29,0 auf 30,4 Prozent vergrössert haben.