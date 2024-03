BRIAN MANDT, LUZERNER KANTONALBANK

Die SNB ist immer für eine Überraschung gut. Sie senkte den Leitzins auf 1,5 Prozent. Grund hierfür ist, dass sich die Inflationsaussichten deutlich verbessert haben. Die Inflationsrate war bereits schon seit Mitte Juni im Zielband von 0 bis 2 Prozent. Nun erwartet die SNB, dass sich die Inflationsrate bis 2026 auf gut ein Prozent stabilisiert. Das entspricht auch unserer Erwartung. Mit der Zinssenkung trägt die SNB auch Rechnung, dass der Franken in den letzten Monaten real aufgewertet hat, was die Wirtschaft beeinträchtigt. Mit der Zinssenkung stemmt sie sich also gegen die reale Aufwertung. Gleichzeitig verbessert sie damit die Finanzierungsbedingungen für Investitionen. Wir erwarten, dass die SNB den Leitzins allmählich auf ein Prozent senken wird, vorausgesetzt die Inflationsrate bleibt auf niedrigem Niveau.