Die Nachwehen der Corona-Pandemie hat der Pharmakonzern mit dem ersten Quartal 2024 hinter sich gelassen. Allerdings ist die Umsatzerosion durch Nachahmer-Mittel nicht vorbei und dürfte sich auch weiterhin bemerkbar machen - wenn auch nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit. Der AWP-Konsens geht von einem Umsatz von 29,4 Milliarden Franken aus, nach 29,8 Milliarden Franken in der Vorjahresperiode.