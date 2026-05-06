Das Management um Konzernchef Maziar Mike Doustdar geht nunmehr davon aus, dass der bereinigte Umsatz und auch das bereinigte operative Ergebnis im laufenden Jahr zu konstanten Wechselkursen jeweils um vier bis zwölf Prozent zurückgehen - statt wie zuvor angepeilt um fünf bis 13 Prozent. Im ersten Quartal war auf dieser Basis der Erlös im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent gesunken, da höhere Verkaufsvolumina des Gewichtssenkers Wegovy die niedrigeren Preise für das Produkt nicht ausgleichen konnten.