Der direkte Beitrag des Schweizer Bankensektors an das Schweizer Bruttoinlandprodukt belief sich im vergangenen Jahr auf rund 5 Prozent, wie die am Freitag publizierten Studie des Beratungsunternehmens Oliver Wyman festhält. Die Bankinstitute beschäftigten 2024 direkt etwa 158'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was rund 4 Prozent der gesamten Beschäftigung entsprach.