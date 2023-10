Was der Währungskurs respektive die Kaufkraftparität für Reisende bedeutet, zeigt das Beispiel Grossbritannien exemplarisch. Egal, ob eine Reisende oder Reisender Mitte 80er-Jahre bei einem Kurs von 2,36 Franken pro Pfund gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,10 sich geschäftlich oder ferienhalber in London aufhielt: Billiger ist der Aufenthalt in London oder England in den letzten 40 Jahren nicht geworden. Früher kostete ein Zimmer in einem Mittelklasse-Hotel in London 100 Pfund pro Nacht. Heute sind es 200 Pfund.