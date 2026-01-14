Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12 Prozent auf 7,6 Milliarden US-Dollar, wie Bank of America am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Neben dem Zinsüberschuss wuchs auch der Aktienhandel stärker als von Analysten erwartet. Die Anteilscheine der Bank legten im vorbörslichen US-Handel zu.