Bayer-Aktien legten vorbörslich um mehr als zwei Prozent zu. Anderson steht unter wachsendem Druck von Investoren, die nach Erfolgen beim Konzernumbau nun spürbare finanzielle Fortschritte fordern. Zudem ‌dringen sie darauf, endlich einen Schlussstrich unter die Glyphosat-Klagewelle in den USA zu ziehen, die das Unternehmen seit Jahren schwer belastet. Ende April hatte sich der Oberste Gerichtshof der USA in einer Anhörung ​zu den milliardenschweren Glyphosat-Klagen gespalten gezeigt. Ein Urteil, das für Bayer einen Befreiungsschlag ​bedeuten könnte, wird bis Ende Juni erwartet.