Spürt Galderma die Folgen des Iran-Krieges?

Galderma ist mit seinem Injectable-Geschäft stärker von den Konsumenten abhängig als etwa mit seinen medizinischen Produkten. Wie es die ZKB in ihrem Ausblick auf die anstehenden Zahlen beschreibt, werde die Neukundengewinnung für Beauty-Behandlungen schwieriger, wenn Haushaltsbudgets mit erhöhten Lebensmittel-, Benzin- und Flugpreisen herausgefordert werden. Und genau dies sind die Folgen der zuletzt schockartig gestiegenen Öl- und Energiepreise. Diese Budget-Unsicherheit dürfte sich vor allem auf das US-Geschäft auswirken, glaubt der zuständige Vontobel-Analyst.