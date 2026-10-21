Umsatz, operatives Ergebnis sowie Auftragseingang legten in den ersten neun Monaten 2026 im Jahresvergleich deutlich zu. Für das Gesamtjahr 2026 zeigt sich das Management um den neuen Vorstandschef Dominic Dorfner optimistischer. An der Börse kam das gut an. Die Aktie legte um gut neun Prozent zu und war damit der Spitzenreiter im MDax.