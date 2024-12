30. Nov (Reuters) - In den USA sind die Umsätze der Händler im wichtigen «Black Friday»-Vorweihnachtsgeschäft gestiegen. Dem Zahlungsdienstleister Mastercard zufolge gaben die Amerikaner am Freitag - ohne Autokäufe - 3,4 Prozent mehr aus als im Vorjahr. Den Schätzungen vom Samstag zufolge gab es in stationären Geschäften aber nur ein Plus von 0,7 Prozent. Andere Daten-Anbieter wie Facteus gingen von einem noch geringeren Zuwachs aus. Früheren Mastercard-Schätzungen zufolge dürften die Ausgaben online und stationär zusammengenommen vom 1. November bis zum 24. Dezember um 3,2 Prozent steigen.