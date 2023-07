Der Zementhersteller Holcim wird am 27. Juli das Ergebnis zum zweiten Quartal präsentieren, was der Aktie neuen Schub geben könnte. Das Zahlenset dürfte dabei von grossen Konsolidierungseffekten mit einem Umsatzeinfluss von minus 10,6 Prozent (Verkauf des Indiengeschäfts, diverse Akquisitionen in Nordamerika) sowie Währungsgegenwind (-7,8 Prozent) beeinflusst worden sein. Dies schreiben die Analyten der ZKB am Mittwochmorgen in einem Bericht.