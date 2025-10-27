Die weltweite Fertigung sei den vierten Monat in Folge gestiegen und habe um elf Prozent auf 918.146 Fahrzeuge zugelegt, teilte der japanische Konzern am Montag mit. In den USA, dem wichtigsten Markt für Toyota, sei die Produktion sogar um 29 Prozent gestiegen. Grund dafür seien eine robuste Nachfrage nach Hybridfahrzeugen und die Erholung von einem Produktionsstopp zweier Modelle im Vorjahr.