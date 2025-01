Die Bestellungen gingen im Dezember im Monatsvergleich um 2,2 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Es ist der zweite Rückgang in Folge und der stärkste Auftragsdämpfer seit Juni. Volkswirte wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet.