Mit der Verlegung auf eine tiefere Umlaufbahn soll die Sicherheit der Satelliten im Weltraum erhöht werden, teilte der für die Starlink-Technik zuständige SpaceX-Vizepräsident Michael Nicolls mit.
Alle Satelliten, die derzeit in einer Höhe von rund 550 Kilometern kreisten, sollten im Laufe des Jahres 2026 auf 480 Kilometer abgesenkt werden. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX, das lange für sein Raketengeschäft bekannt war, ist durch Starlink zum weltgrössten Satellitenbetreiber geworden.
Das Netzwerk von fast 10'000 Satelliten versorgt Verbraucher, Regierungen und Unternehmenskunden mit Breitband-Internet aus dem All.