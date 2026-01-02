Alle Satelliten, die derzeit in ⁠einer Höhe von rund 550 Kilometern kreisten, sollten im Laufe des ​Jahres 2026 auf 480 Kilometer ‌abgesenkt werden. ‍Das Raumfahrtunternehmen SpaceX, das lange für ​sein Raketengeschäft bekannt war, ist durch Starlink zum weltgrössten Satellitenbetreiber ‌geworden.