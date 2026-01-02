Mit der Verlegung auf eine tiefere Umlaufbahn soll die Sicherheit der Satelliten ​im Weltraum erhöht werden, ‌teilte der ‌für die Starlink-Technik zuständige SpaceX-Vizepräsident Michael Nicolls mit.

Alle Satelliten, die derzeit in ⁠einer Höhe von rund 550 Kilometern kreisten, sollten im Laufe des ​Jahres 2026 auf 480 Kilometer ‌abgesenkt werden. ‍Das Raumfahrtunternehmen SpaceX, das lange für ​sein Raketengeschäft bekannt war, ist durch Starlink zum weltgrössten Satellitenbetreiber ‌geworden.

Das Netzwerk ⁠von fast 10'000 Satelliten ‌versorgt Verbraucher, Regierungen und Unternehmenskunden mit Breitband-Internet ‍aus dem All.