Der Vorstoss ⁠erfolgt vor dem Hintergrund von Gesprächen über eine mögliche Fusion von SpaceX mit Elon Musks KI-Start-up xAI. Ein solcher ​Zusammenschluss würde xAI Zugriff auf riesige Datenmengen ‌der über neun Millionen ‍Starlink-Nutzer verschaffen, um etwa den Chatbot Grok zu verbessern. SpaceX plant ​zudem für dieses Jahr einen Börsengang, der den Firmenwert auf über eine Billion Dollar treiben könnte.