Diese Veränderung stärke das Kerngeschäft der horizontalen Bearbeitungszentren an den Standorten in Rorschacherberg und Chemnitz, teilte die Gruppe am Montag mit. Durch die einheitliche Führung und die damit intensivere Zusammenarbeit ergäben sich standortübergreifende Synergien. Die Marken Heckert und Starrag sollen aber unverändert bestehen bleiben.