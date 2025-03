Der deutliche Nachfragerückgang in den wichtigen Bereichen Luxusgüter und Industrie schlugen durch. Nun wird die Dividende gekürzt. Der Betriebsgewinn EBIT sackte im Vergleich zu den pro-forma-Zahlen des Vorjahres um zwei Drittel auf 15,4 Millionen Franken ab, wie der Werkzeugmaschinenhersteller am Donnerstagabend in einem Communiqué bekannt gab. Die EBIT-Marge schrumpfte auf 3,1 Prozent von 8,2 Prozent im Vorjahr.