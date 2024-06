Die Konjunktur habe sich in wichtigen Absatzmärkten schwächer als erwartet entwickelt, schreibt die Gruppe am Freitag in einer Gewinnwarnung. Insbesondere in den Bereichen industrielle Anwendungen und im Geschäft mit Luxusgüterherstellern sei dies der Fall. In anderen Segmenten habe die Gruppe hingegen langfristige Aufträge dazugewonnen.