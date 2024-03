Mittelfristig will StarragTornos Chancen im Weltmarkt nutzen und weiter wachsen. Die Gruppe strebt dabei ein jährliches Umsatzwachstum von 5 Prozent an und will die EBIT-Marge über der Schwelle von 8 Prozent halten. Im vergangenen Jahr stieg die Marge 1,3 Prozentpunkte auf 8,2 Prozent.