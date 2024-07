Die Konjunktur habe sich in wichtigen Absatzmärkten schwächer als erwartet entwickelt, hiess es bereits anlässlich einer Gewinnwarnung Ende Juni. In der aktuellen Mitteilung werden erneut der Transport- und der Luxusgüterbereich als besonders schwierig hervorgehoben. In anderen Märkten sei das Unternehmen hingegen gewachsen, wobei vor allem die Aufträge im Bereich Aerospace und Energie markant zugenommen hätten.