Das Starship ist die grösste und leistungsstärkste Rakete, die je gebaut wurde, und war am Donnerstag um 16:37 Uhr Ortszeit von der Startrampe in der SpaceX-Anlage Starbase in Texas abgehoben. Ziel der Testmission war es, nahezu Orbitalgeschwindigkeiten zu erreichen und zehn Dummy-Satelliten auszusetzen, die die Grösse, Form und das Gewicht der aufgerüsteten Starlink-Satelliten von SpaceX simulieren sollten, die Starship in Zukunft starten wird.