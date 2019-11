Lea von Bidder ist Gast der Gesprächsreihe "The-Talk@TheStudio". Das Format, das vom Versicherer Helvetia mitgetragen wird, lädt in regelmässigem Abstand Gastreferenten ins Café "The Studio" im Ringier Pressehaus in Zürich. cash.ch überträgt das Gespräch im Livestream.

Die 29-jährige Lea von Bidder hilft Frauen dabei, schwanger zu werden. Das Start-up Ava hat mit grossem Erfolg eine Fruchbarkeits-App auf den Markt geworfen. Ein Wearable in Form eines Trackingarmbands misst mittels Sensoren und Algorithmen Daten über den Menstruationszyklus von Frauen. Das Armband kann in Echtzeit erkennen, wann das fruchtbare Zeitfenster ist. Die Trefferquote liegt gemäss dem Unternehmen bei 89 Prozent.

Das Hightech-Gadget kann kinderlosen Paaren helfen, sich den ersehnten Kinderwunsch zu erfüllen. Der Erfolg von Ava zeigt sich, indem das Armband heute in Elektronikfachgeschäften und bei grossen Onlinehändlern erhältlich ist. Lea von Bidder ist heute eine Grösse in der Start-up-Welt und ist entsprechend schon einige Mal mit Preisen ausgezeichnet worden.

Sie gründete mit 22 Jahren in Bangalore in Indien ein Spart-up: Eine Schokoladenfirma. 2014 dann war sie an der Gründung von Ava beteiligt. Heute ist sie dort Marketingchefin. Auf Anfang 2020 wird sie CEO des Untenrehmens, das bei Investoren schon über 40 Millionen Dollar Risikokapital eingetrieben hat. Dazu zieht von Bidder zurück in die Schweiz. Im Moment lebt die gebürtige Baslerin noch in der amerikanischen Westküstenmetropole San Francisco.