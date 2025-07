Der starke Franken und vergleichsweise tiefe Inflation in der Schweiz sorgen für eine nochmals verbesserte Kaufkraft. Am stärksten profitiert haben Schweizer Reisende in Skandinavien, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Analyse der Raiffeisen-Bank unter Berufung auf Eurostat-Daten zu Preisnievaus in Europa belegt. Die norwegische Krone und andere nordische Währungen haben deutlich nachgegeben.