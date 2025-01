SpaceX-Kommunikationsmanager Dan Huot erklärte am Donnerstag in einem Live-Stream, dass der Kontakt zum Raumschiff nur Minuten nach dem Start abgebrochen sei: «Wir haben die Kommunikation mit dem Schiff verloren - das bedeutet, dass wir eine Anomalie mit dem oberen Bereich des Raumschiffs hatten.» Der obere Bereich von Starship war extra um zwei Meter verlängert worden, als es in früheren Versionen der Fall war. Das Raumschiff sollte zum ersten Mal auch Satelliten ins All bringen. Die riesige Trägerrakete kehrte unterdessen etwa sieben Minuten nach dem Start wie geplant zu ihrer Startrampe zurück. Es war die zweite erfolgreiche Landung einer Trägerrakete von SpaceX in drei Jahren.