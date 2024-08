Die Aktie von Accelleron legt im frühen Handel am Mittwoch um 0,2 Prozent zu auf 42,58 Franken. Am Vortag schlossen die Valoren des Turbolader-Herstellers bei 42,48 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI steht derweil mit 0,1 Prozent im Plus.