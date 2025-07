25-prozentiger Wertanstieg

Gold ist in diesem Jahr um mehr als ein Viertel gestiegen, da die Unsicherheit im Zusammenhang mit den aggressiven Versuchen von Präsident Donald Trump, den Welthandel umzugestalten, den Konflikten im Nahen Osten und in der Ukraine sowie der Anhäufung von Rohstoffen durch die Zentralbanken die Gewinne gestützt hatte. Dennoch wurde das Metall in den letzten Monaten innerhalb einer engen Spanne gehandelt, wobei sich die Nachfrage nach Zufluchtsorten etwas abkühlte, als einige Fortschritte in den US-Handelsgesprächen die Befürchtungen über Worst-Case-Szenarien für die Weltwirtschaft abschwächten.