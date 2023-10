Wie soll das Bezahlen funktionieren?

Wie genau ein digitaler Euro ausgestaltet sein wird, ist noch offen. Fest steht bereits, dass Nutzer ihn auf dem Smartphone halten können - in einer elektronischen Geldbörse, einer sogenannten Wallet. Weitere Optionen wie Karten könnten später noch hinzukommen. Verbraucher könnten dann direkt per Handy die digitalen Euro aus der elektronischen Geldbörse nehmen und ihren Einkauf bezahlen ohne eine Bank, einen Kreditkartenanbieter oder Zahlungsdienstleister wie Apple Pay zwischenschalten zu müssen. «Zahlungen wären nicht nur von Person zu Person oder an der Ladenkasse möglich, sondern auch im Onlinehandel oder gegenüber staatlichen Stellen», erläutert Bundesbank-Vorstand Balz. Wie beim Bargeld, soll das auch offline möglich sein - es muss also keine Internetverbindung bestehen, um den digitalen Euro von Gerät zu Gerät zu übertragen. «Denn bei steigender Nachfrage nach digitalem Bezahlangeboten müssen wir sicherstellen, dass auch ohne stabile Internetverbindung stets digital gezahlt werden kann», sagt Balz.