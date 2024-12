Das wäre ein Plus von rund 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei sticht die Romandie mit einem Wachstum von prognostizierten 5,4 Prozent hervor. Der Kanton Zürich wird voraussichtlich ein Plus von rund 1,5 Prozent ausweisen. In der Nordwestschweiz stagniert die Zahl der Neueinträge hingegen, wie es heisst.