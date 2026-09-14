Ab 2027 findet einer der grössten Schweizer Start-up-Anlässe in der Messe Zürich statt. Grund für den Wechsel sind die Kapazitätsgrenzen am bisherigen Standort. Die Swiss Startup Association und die Messebetreiberin MCH Group haben dazu einen Vertrag über drei Jahre abgeschlossen, wie sie am Montag mitteilten. Erstmals finden die Startup Nights am 7. und 8. Oktober 2027 in Zürich statt. Erwartet werden rund 14'000 Besucherinnen und Besucher.