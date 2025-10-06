Künstliche Intelligenz (KI) stehe im Mittelpunkt zahlreicher Firmengründungen, hiess es in der Studie weiter. Knapp die Hälfte der jungen Tech-Firmen beschäftigte sich mit dieser Technologie. Daneben gewinne DeepTech an Gewicht. Darunter verstehen Experten Technologien, die gesamte Branchen durcheinanderwirbeln können. Für Investoren besonders attraktiv seien Verteidigungsstartups. Sie machten zwar nur zwei Prozent aller Firmen aus, hätten seit Jahresbeginn jedoch fast 900 Millionen Euro frisches Geld eingesammelt. Dies sei mehr als doppelt so viel wie im gesamten Vorjahr.