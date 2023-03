Für Anleger, die sich in Unternehmensanleihen engagieren, besteht das Risiko, dass sie sich an Wertpapiere mit einem langen Zeithorizont binden und bei steigenden Zinssätzen Verluste hinnehmen müssen. Bei allem Optimismus in Bezug auf erstklassige Anleihen liegt die Gesamtrendite in diesem Jahr bei weniger als 1 Prozent, basierend auf einem Bloomberg-Index. Die durchschnittliche Anleihe in der Benchmark rentiert mit 5,3 Prozent und hat eine Laufzeit von fast neun Jahren.