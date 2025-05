Enttäuschte Kunden - Argwohn bei Experten

Am 27. November kam schliesslich die Kehrtwende. «Leasingkauf jetzt verfügbar», schrieb Tesla auf dem Kurznachrichtendienst X, der ebenfalls Musk gehört. Für einige ehemalige Leasingnehmer ein Schlag ins Gesicht. Einige Analysten und Branchenkenner hegten schon seit längerem Zweifel an der Begründung des Unternehmens, die Rückläufer als Robotaxis einsetzen zu wollen. «Wir sind extrem skeptisch», schrieben die Analysten von Evercore ISI bereits 2019. Nach Angaben von Michael Minick, einem ehemaligen Tesla-Verkäufer und einem der vier Insider, hätte das Unternehmen nicht zugelassen, dass Autos «einfach auf Parkplätzen stehen und an Wert verlieren». Er habe gewusst, dass das nicht stimmte. Minick gehört zu den Tausenden von Tesla-Mitarbeitern, die im vergangenen Jahr während einer Umstrukturierung entlassen wurden.