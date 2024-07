Kontrastprogramm bei den Republikanern

Bidens republikanischer Kontrahent Trump liess sich am Donnerstagabend (Ortszeit) mit einem grossen Spektakel auf dem Parteitag in Milwaukee feiern und präsentierte sich nach dem Attentat auf ihn stärker denn je. In seiner mit Spannung erwarteten Rede nahm der 78-Jährige unter grossem Jubel die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei an. Trump sprach auch über die Schreckmomente des Attentates. «Ich stehe hier vor euch, in dieser Arena, nur durch die Gnade des allmächtigen Gottes», sagt er.