Die nun aufgetauchten Dokumente legen jedoch nahe, dass es sich bei der Zahlung um ein Darlehen von Stocker an Vincenz gehandelt habe. Konkret liegen laut der NZZaS Chats, E-Mails und Entwürfe für Darlehensverträge vor. Sie zeigen offenbar auf, dass Vincenz das Geld für einen Hauskauf im Tessin benötigt hatte. Das Bezirksgericht hat die Darstellung eines Darlehens als Schutzbehauptung gewertet. Dass ein topverdienender Bankchef wie Pierin Vincenz knapp bei Kasse sein kann, hielten die Richter für unwahrscheinlich.