Entsprechend scheint das Risiko verhältnismässig klein, dass die Immobilienpreise in der Schweiz so stark wie in Schweden fallen könnten, da die Kunden in der Schweiz über genügend Liquidität verfügen. "In der Schweiz ist Wohneigentum ein Privileg der Wohlhabenden. In Schweden ist die Eigentumsquote dagegen mit 65 Prozent viel höher als in der Schweiz mit 36 Prozent, wie Francis Schwartz, Ökonom bei der Raiffeisen Schweiz festhält. Er führt weiter aus, dass in Schweden breitere Bevölkerungsschichten Zugang zum Eigentumsmarkt haben und weniger Wohlhabende eher von Krisen betroffen seien.