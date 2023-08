Rezession in Deutschland erwartet

Die Aussichten sind aber nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa durchzogen. Die Schweiz ist eine kleine offene Volkswirtschaft, und die Exporte des verarbeitenden Gewerbes in die Eurozone machen 80 Prozent aller Exporte aus. Der PMI ist daher ein guter Indikator für die allgemeine Produktionstätigkeit in Europa. Die Einkaufsmanagerindizes des verarbeitenden Gewerbes im Euroraum korrelieren seit dem Ende der Pandemie nur schwach mit dem Wachstum der Industrieproduktion im Euroraum. Die Korrelation lag bei nur 0,2, was einige Beobachter dazu veranlasst hat, zu bezweifeln, dass das verarbeitende Gewerbe im Euroraum in diesem Jahr in eine Rezession eintreten wird, wie es die PMI-Umfragen nahelegen, so Wieladek.